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Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін остаточно ізолює Лукашенка від Європи: ухвалено рішення
фото з відкритих джерел

Білорусь отримає $1,5 млрд кредиту для імпортозаміщення

Російський диктатор Володимир Путін вирішив економічне майбутнє самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та народу країни. Віднині курс Білорусі має повністю змінитися: країна обмежуватиме європейські товари. Так, віцепрем'єр Росії Олексій Оверчук в Москві повідомив, що ухвалено рішення про виділення Білорусії кредиту на $1,5 млрд для імпортозаміщення. Про це пишуть росЗМІ.

«Так, рішення все ухвалено. Чи підписали, чи ось-ось підпишемо», – казав Оверчук.

Зазначається, що всі параметри угоди вже узгоджені. $1,5 млрд підуть на проєкти, які будуть пов'язані з імпортозаміщенням та розвитком відповідних виробництв.

Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що у Білорусі й РФ уже розроблені програми з імпортозаміщення. Самопроголошений президент Білорусі стверджував, що Захід своїми санкціями підштовхнув Білорусь та Росію до «інтенсивного розвитку та взаємодії». 

Варто зазначити, що через імпортозаміщення в Білорусі Лукашенко вже неодноразово потрапляв у казуси. Так, Лукашенко під час відвідин Мінського мотоциклетного заводу у властивій для себе манері насварив директора підприємства. Причиною для невдоволення білоруського диктатора стала нова модель мотоцикла «Мінськ», в якому практично все привезено з Китаю.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 26 вересня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що Росія та Білорусь нібито не терпітимуть приниження від Європи, хоча майбутнє у співпраці.

Згодом Лукашенко публічно зізнався, що є пособником Путіна.

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Теги: Європа війна Білорусь росія

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