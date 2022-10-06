Лукашенко вигадав «геніальний» економічний хід

Диктатор заборонив піднімати ціни в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у Білорусі та заборонив закривати бізнес. Про це він заявив за підсумками наради з економічним блоком на тему інфляції, повідомляє білоруське державне інформагентство «Белта».

«З 6 жовтня забороняється будь-яке зростання цін. За-бо-ро-ня-єть-ся! Відсьогодні. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому від сьогодні зростання цін забороняється. І не дай боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки», – заявив білоруський диктатор.

Також він заявив, що можуть бути винятки «за тими чи іншими позиціями» і визначив коло відповідальних, хто уповноважений приймати такі рішення.

«Якщо буде ухвалено рішення міністра (антимонопольного регулювання та торгівлі – ред.) або голів облвиконкому, Мінського міськвиконкому. Без їхнього дозволу жодна ціна зростати не може до того, що є сьогодні», – розпорядився Лукашенко.

Водночас білоруський диктатор заборонив бізнесу закриватися чи йти з ринку.

«Не дай боже якийсь магазин піде або він буде закритий, якась контора, забігайлівка та інші. Не дай боже вони підуть з ринку. Ви за це відповісте», – додав Лукашенко.

Порушників Лукашенко закликав затримувати та порушувати кримінальні справи. Також він порадив першому віце-прем'єру Миколі Снопкову не лише не підвищувати ціни, а й навіть їх знизити.

Нагадаємо, 4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду із представниками міноборони і публічно визнав свою участь у війні РФ проти України. За словами Лукашенка, він не приховує участі своєї країни, однак власними методами.