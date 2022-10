РФ вкрала з України зерна на пів мільярда: розслідування Associated Press 

Окупанти, імовірно, витрачали на війну гроші, виручені від продажу краденого збіжжя

У спільному розслідуванні Associated Press і Public Broadcasting Service вказується, що Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

AP використовувала супутникові зображення та дані морських радіотранспондерів, щоб відстежити три десятки суден, які здійснювали понад 50 рейсів, перевозячи зерно з окупованих Росією територій України до портів Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн. Журналісти опрацювали різні джерела інформації, щоб розкрити подробиці масової контрабанди.

Як ідеться в розслідуванні, крадіжку збіжжя здійснюють заможні бізнесмени та державні компанії в Росії та Сирії, деякі з них уже зіткнулися з фінансовими санкціями Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Тим часом російські військові атакували ферми, зернові силоси та транспортні об’єкти, які все ще перебували під контролем України, артилерією та авіацією, знищуючи продовольство, підвищуючи ціни та зменшуючи потік зерна з країни, яку давно називають житницею Європи.

Скандал із Laodicea

Розслідування Associated Press свідчить, що судно Laodicea, яке належить сирійському уряду, є частиною масштабної контрабандної операції, керованої Росією, яка перевозила вкрадене українські зерно з портів окупованого Криму клієнтам на Близькому Сході.

Коли влітку судно Laodicea пришвартувався в Лівані, українські дипломати заявили, що судно перевозило вкрадене Росією зерно, і закликали ліванських чиновників конфіскувати судно. Москва назвала це звинувачення «неправдивим і безпідставним», а генпрокурор Лівану став на бік Кремля і заявив, що 10 тис. тонн ячмінного і пшеничного борошна не були вкрадені і дозволив судну розвантажитися. Але розслідування, проведене The Associated Press і Public Broadcasting Service «Frontline», показало, що Laodicea, що належить Сирії, є частиною складної контрабандної операції, керованої Росією, яка використовувала злочинні схеми для викрадення українського зерна на суму щонайменше $530 млн.

Офіційні особи Лівану відкинули заяви України про те, що судно перевозило 10 тис.тонн зерна, вкраденого Росією. Однак супутникові знімки, оглянуті Associated Press, показують, що судно було завантажено двома тижнями раніше в окупованому Криму. На супутниковому знімку від 11 липня видно, як Laodicea стоїть на пірсі у окупованій Феодосії. Радіотранспондер судна був вимкнений, а його вантажні трюми були відкриті і наповнені. Через два тижні, коли корабель прибув до ліванського портового міста Тріполі, він заявив, що перевозить зерно з невеликого російського порту на іншому березі Чорного моря. Документи з судна, отримані AP, стверджували, що його портом був Кавказ, Росія. Його вантаж був зазначений як майже 10 тис. тонн «російського ячменю та російського борошна в мішках». Вантажовідправником вказана російська фірма Agro-Fregat, а покупцем була Loyal Agro Co Ltd., оптова фірма, яка торгує бакалійними товарами зі штаб-квартирою в Туреччині. Agro-Fregat не відповіла на запитання, надіслані електронною поштою, і невдовзі після запиту AP вебсайт компанії, схоже, було видалено. Минулого тижня номер телефону, вказаний на вебсайті, не працював.

Представник Loyal Agro сказав, що компанія прийняла 5 тис. тонн борошна, а решта вантажу корабля відправилася в Тартус, Сирія.

«Ми досягли домовленості з Росією, борошно надійшло з Росії», – сказав Мухаммед Кума, речник компанії.

Laodicea є одним із трьох масових вантажних суден, якими керує Syriamar Shipping Ltd., сирійська урядова компанія, яка перебуває під санкціями США з 2015 року за зв’язки з режимом президента Сирії Башара аль-Асада. AP відстежила 10 подорожей, які здійснили це судно і ще два кораблі – Souria і Finikia – від українського узбережжя до портів Туреччини, Сирії та Лівану.

Syriamar не відповідає на електронні листи до їхньої штаб-квартири. Дзвінок за номером телефону на сайті компанії залишився без відповіді.

Розслідування Associated Press свідчить: РФ налагодила контрабанду і транспортувала зерно з окупованих регіонів України потягами та вантажівками до портів окупованого Криму, звідки його відправляли покупцям на Близькому Сході.

Нитка веде до Кремля

Ще одна компанія, яка займається контрабандою зерна, – United Shipbuilding Corp., російський державний оборонний підрядник, який будує військові кораблі та підводні човни для російського флоту. У квітні Сполучені Штати наклали санкції на компанію та її керівників за постачання зброї російським військовим. Компанія через свою дочірню компанію Crane Marine Contractor купила три вантажні судна всього за кілька тижнів до того, як Путін вторгся в Україну, відступаючи від свого основного бізнесу. Три кораблі здійснили щонайменше 17 рейсів між окупованим Кримом і портами Туреччини та Сирії. Розслідування Associated Press показує, що судна є частиною великої контрабандної операції, керованої Росією. Як наголошується, прессекретар United Shipbuilding Corp. у Москві не відповідає на запитання, надіслані електронною поштою.

Під час рейсу в середині червня судно під назвою «Михайло Ненашев» було зафіксовано на супутнику під час завантаження на підконтрольному Росії зерновому терміналі «Авліта» в окупованому Севастополі, Крим, у той час як його радіотранспондер був вимкнений. Екіпаж корабля знову увімкнув сигнал через два дні під час руху в Чорному морі. Він повернув на південь у бік Середземного моря і прибув 25 червня в Дьортьол, Туреччина, де ексклюзивне відео, отримане AP, показує його через два дні на пристані, що належить MMK Metalurji, виробнику сталі. Можна побачити крани на пристані, які зачерпують зерно великими ковшами та кидають його у вантажівки, що чекають, і від’їжджають. MMK Metalurji є турецькою філією Магнітогорського металургійного комбінату, великого російського сталеливарного конгломерату, який контролює Віктор Рашніков, російський мільярдер, близький до Путіна. Рашников і його компанія потрапили під санкції Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Великої Британії за надання доходів і обладнання для підтримки військових зусиль Росії. У електронному листі до AP компанія повідомила, що зерно надійшло з Росії: «Місце, де завантажено вказаний вантаж, – порт Кавказ, згідно з митною декларацією та письмовою декларацією, наданою нам судноплавним агентством».

Як злодії маскують крадене зерно

Український агрохолдинг HarvEast повідомив, що росіяни вивезли приблизно 200 тис.тонн зерна, яке, за словами гендиректора Дмитра Скорнякова, обійшлося його компанії приблизно в $50 млн. За його словами, його співробітники в окупованому українському місті Маріуполь повідомили, що зерно було перевезено вантажівками через кордон до Росії.

«Щоб його вкрасти, просто їздять у Ростов і Таганрог, невеликі російські порти, потім змішують із російським зерном і кажуть, що це російське зерно», – сказав Скорняков.

Схоже, те саме відбувається на морі. Супутникові зображення та дані транспондерів показують, як великі вантажні кораблі, які стоять на якорі біля російського узбережжя, зустрічаються з меншими кораблями, що перевозять зерно з кримських і російських портів, приховуючи справжнє походження вантажу. Потім ці більші кораблі перевозили зернові суміші до Єгипту, Лівії, Іраку та Саудівської Аравії.

До чого тут Анкара?

Роль Туреччини в розкраданні українського зерна особливо чутлива, оскільки країна НАТО намагалася зіграти роль посередника між двома країнами. Туреччина допомогла досягти угоди між Росією та Україною в липні, яка дозволила обом країнам експортувати зерно та добрива через безпечні коридори в Чорному морі. Угода не стосується зерна, яке Росія вивезла з окупованих територій. За останні два місяці українські чиновники заявили, що понад 150 кораблів із зерном вийшли з портів, які вони все ще контролюють, включаючи вантажі до Сомалі та Ємену. Проте є також ознаки того, що сам уряд Туреччини може бути одержувачем спірного зерна з України.

AP і «Frontline» відстежували рейси з Криму до Туреччини контрабандних кораблів до доків із приморськими силосами, якими керує Turkish Grain Board, державна організація, яка імпортує та експортує зерно та іншу сільськогосподарську продукцію. Пресслужба правління та керівники не відповіли на електронні листи з детальними запитаннями щодо підозрілих поставок. Хоча турецька влада пообіцяла припинити незаконну контрабанду, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив на червневій пресконференції, що його країна не знайшла жодних доказів крадіжки.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на чотири судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова. За допомогою цих суден Росія вивозила крадене з окупованих територій України зерно.

Як відомо, Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї.

Як повідомлялося, на Луганщині російські окупанти відбирають у людей землю і вкрали понад 1 млн тонн зерна.