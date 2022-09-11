Росія бреше про вивезення зерна з України, – Британська розвідка

Росія намагається відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою

Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї. Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.

Там нагадують, що 7 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України «зерновим коридором», було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

«Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії», – зазначають у британській розвідці.

За її оцінкою, українські війська за останню добу продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Там теж вважають, що Росія, ймовірно, вивела підрозділи з регіону, водночас кажуть про бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.