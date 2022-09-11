Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія бреше про вивезення зерна з України, – Британська розвідка

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Росія бреше про вивезення зерна з України, – Британська розвідка
Росія бреше про вивезення зерна з України
Фото з відкритих джерел

Росія намагається відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою

Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї. Про це йдеться в огляді розвідки міністерства оборони Британії, оприлюдненому в неділю.

Там нагадують, що 7 вересня президент РФ Владімір Путін заявив, нібито лише 60 тисяч тонн зерна, експортованого з України «зерновим коридором», було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

«Твердження Путіна не відповідають дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії», – зазначають у британській розвідці.

За її оцінкою, українські війська за останню добу продовжували досягати значних успіхів у Харківській області. Там теж вважають, що Росія, ймовірно, вивела підрозділи з регіону, водночас кажуть про бої навколо стратегічно важливих міст Куп’янськ та Ізюм.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Теги: росія Велика Британія зерно

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росія бреше про вивезення зерна з України, – Британська розвідка
Росія бреше про вивезення зерна з України, – Британська розвідка
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні
Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні
Лавров розповів, як США влаштували йому всесвітнє приниження
Лавров розповів, як США влаштували йому всесвітнє приниження
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
Стала відома дата похорону королеви Єлизавети II
Стала відома дата похорону королеви Єлизавети II

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
357K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
214K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
176K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
119K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
97K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
88K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту