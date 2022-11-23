Лукашенко заговорив про можливий розвал Росії

«Якщо обрушиться Росія, то під цими уламками наше місце», – зазначив білоруський диктатор, розмірковуючи про долю ОДБК

Самопроголошений президент Білорусі у своєму виступі на сесії Ради колективної безпеки припустив, що поразка РФ у війні проти України може означати її розвал. Він також зазначив, що у разі, якщо Росія обвалиться, сумна доля чекає і на організацію ОДКБ.

«Останнім часом у ЗМІ обговорюють тезу, що доля ОДКБ від операції Російської Федерації в Україні. Якщо Росія переможе, ОДКБ буде жити. Якщо, не дай боже, не переможе, ОДКБ існувати не буде. Відчуваю, що ми дійшли єдиної думки, що якщо, не дай бог, обрушиться Росія, то під цими уламками наше місце», – зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, що напередодні саміту Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у столиці Вірменії Єревані пройшли акції протесту, учасники якої висловилися проти війни в Україні та за вихід Вірменії з ОДКБ.

Після саміту Організації договору про колективну безпеку у столиці Вірменії Єревані учасники вирішили не ставати разом з російським диктатором Володимиром Путіним на спільній фотографії.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється.