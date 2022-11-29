Безпека українських АЕС: МАГАТЕ зробило заяву

Гроссі: «МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури»

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) посилить свою присутність на всіх атомних електростанціях в Україні. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

«Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури», – заявив Гроссі.

Зі свого боку Кулеба наголосив, що Росія має вийти із ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки. «Я розпочав свій візит до Бухареста із зустрічі з Генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, у тому числі безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія повинна вийти з ЗАЕС для відновлення ядерної безпеки», – зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ зайняло принципову позицію та вимагає від Росії, щоб її війська залишили Запорізьку АЕС.

Як повідомлялось, що російські загарбники заборонили частині працівників Запорізької АЕС входити на територію станції.

Також президент НАЕК «Енергоатома» Петро Котін заявив, що російські окупанти, ймовірно, готуються до виходу з території Запорізької атомної електростанції.