Обстріли Запорізької АЕС: гендиректор МАГАТЕ поїхав на розмову до росіян

Делегації зустрілися для обговорення створення охоронної зони ядерної безпеки на ЗАЕС

Російську делегацію очолював гендиректор «Росатома» Олексій Ліхачов

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі сьогодні, 23 листопада зустрівся у Стамбулі із російською стороною. Делегації зустрілися для обговорення створення охоронної зони ядерної безпеки на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції. Як повідомили в МАГАТЕ, російську делегацію очолював гендиректор «Росатома» Олексій Ліхачов.

Під час розмови відбулись «консультації щодо операційних аспектів, пов’язаних з безпекою на Запорізькій АЕС в Україні, а також щодо термінового створення охоронної зони ядерної безпеки та безпеки».

Раніше експертна група МАГАТЕ оцінила ступінь збитків, завданих внаслідок інтенсивних обстрілів минулими вихідними на Запорізькій атомній електростанції. «За словами генерального директора, експерти змогли підтвердити, що попри силу обстрілу, ключове обладнання залишилося неушкодженим і не викликало безпосередніх проблем для ядерної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Раніше президент Володиимир Зеленстький заявив, що Росія повинна прибрати своїх військових із території Запорізької АЕС та припинити обстріли станції.