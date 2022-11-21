Пошкоджень багато. МАГАТЕ оцінило ситуацію на ЗАЕС після обстрілів

Експерти МАГАТЕ виявили масштабні руйнування на території ЗАЕС

Ключове обладнання Запорізької атомної електростанції залишилося неушкодженим після обстрілів, які сталися в суботу ввечері та в неділю вранці. Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Зазначається, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили на Запорізькій АЕС пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, а також оцінили збитки від масованого обстрілу.

Фахівці зауважили, що безпосередніх проблем з ядерною безпекою немає. Основне обладнання неушкоджене, незважаючи на значні руйнування на території. Проте генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зазначив, що це один з найсерйозніших подібних інцидентів за останні місяці.

Також підтверджено статус шести реакторних блоків - він стабільний, а відпрацьоване паливо, а також свіже паливо і різного рівня радіоактивні відходи у відповідних сховищах цілісні. Однак (одначе), експерти МАГАТЕ все ж таки спостерігали масштабні пошкодження на території.

«Це зумовлює серйозне занепокоєння, оскільки чітко демонструє абсолютну інтенсивність атак на одну з найбільших у світі атомних електростанцій», – сказав Гроссі.

Крім того, обстеження експертів виявили різного роду пошкодження в обладнанні станції та її будівель, а також інфраструктури. І хоча більше атак на станцію не було, зафіксовано обстріли в районі сусіднього міста Енергодар і промислової зони, заявили представники МАГАТЕ.

«Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити», – заявив Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що неодноразові обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада пошкодили будівлі, системи та обладнання, причому деякі вибухи сталися біля реакторів.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 листопада ввечері та вранці 20 листопада.