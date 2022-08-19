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Макрон після тримісячної паузи зателефонував Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон після тримісячної паузи зателефонував Путіну
фото з відкритих джерел

Розмова відбулася з ініціативи французької сторони

Президент Франції Еммануель Макрон зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Після майже тримісячної паузи Путін та Макрон говорили про розв’язану Росією війну в Україні. Зокрема йшлося про небезпеку вибухів на Запорізькій АЕС, які загрожують масштабною катастрофою з радіаційним зараженням великих територій

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Путін поінформував про «пакетну» угоду щодо вивезення українського зерна та експорту російських продуктів та добрив на світові ринки. Сьогоднішня розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Президенти обговорили посилення санкційного тиску на РФ.

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Теги: війна Еммануель Макрон путін

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