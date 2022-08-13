Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: Макрон підписав протоколи

Макрон підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Макрон підписав протоколи про ратифікацію, які схвалив французький парламент 2 серпня

Президент Франції Еммануель Макрон підписав протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє BFMTV.

Повідомляється, що Макрон підписав протоколи про ратифікацію, які схвалив французький парламент 2 серпня.

«Цей суверенний вибір Фінляндії та Швеції дозволить зміцнити їхню безпеку перед наявною загрозою в безпосередній близькості від них і зробить значний внесок у колективну позицію та нашу європейську безпеку, враховуючи можливості цих двох партнерів», – заявили в пресслужбі адміністрації французького лідера.

Нагадаємо, цього тижня протоколи щодо Швеції та Фінляндії також підписав президент США Джо Байден.

Зазначимо, для завершення процесу необхідна ратифікація протоколів усіма 30 країнами-учасницями НАТО. Однак турецька сторона допускає, що може його уповільнити, якщо скандинавські країни не виконають взяті зобов'язання по боротьбі з тероризмом і експорту зброї.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Разом з тим Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.