Макрон продовжуватиме діалог з Москвою попри критику

Всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці, зазначив Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить говорити з Росією навіть попри критику. Про це повідомляє TF1 INFO.

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«Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ», – цитує французький телеканал Макрона під час прийому в Єлисейському палаці з нагоди китайського Нового року.

Він сказав, що «всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці».

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Макрон також закликав Китай виступити проти «імперіалістичної війни» в Україні.

«Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?», – додав він, натякаючи, зокрема, на Китай.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зазначимо, що час від часу від французького президента Еммануеля Макрона лунають заяви про необхідність діалогу з Росією.