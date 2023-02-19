Макрон не хоче руйнації Росії

Французький президент «погоджується» лише на поразку Москви у війні проти України

Президент Франції Еммануель Макрон вкотре підтвердив своє бажання сприяти досягненню миру між Україною та Росією шляхом переговорів. Про це від розповів в інтерв'ю кільком французьким виданням у літаку, повертаючись з Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Le Figaro.

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« Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні. І я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію. Але я переконаний, що врешті-решт це не завершиться військовим шляхом… Я не думаю, як дехто, що Росію слід повністю розгромити, напасти на її території. Ці люди хочуть, насамперед, зруйнувати Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде », – наголосив голова французької держави.

Він пам’ятає про те, як його розкритикували минулого року за заклик «не принижувати Росію». Але залишається прихильником ідеї дипломатичного рішення.

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«Жодна сторона не може повністю взяти гору … ані Україна, ані Росія, тому що ефекти від мобілізації не такий великий, як очікувалося, і вона сама по собі має межі можливостей», – заявив Еммануель Макрон.

Він також розповів про те, що всі інші варіанти, окрім Володимира Путіна «в рамках нинішньої системи здаються гіршими», ніж нинішній російський президент, натякаючи на голову ради безпеки Росії Миколу Патрушева та власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

«Чи ми щиро віримо, що російське громадянське суспільство після цих років загартування та повного конфлікту, прийде до демократичного рішення? Я дуже цього хочу, але не дуже в це вірю», – попередив президент Франції.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 лютого, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, Еммануель Макрон заявив, що необхідно знайти силу і сміливість для налагодження діалогу з Росією, оскільки без цього мир у Європі неможливий. Водночас він закликав усіх союзників посилити підтримку України, а також заявив, що вони готові до того, що війна між Росією та Україною може бути тривалою.