Вступ України до ЄС: прогноз Зеленського, Макрона, Шольца та інших політиків

Найбільшим песимістом щодо питань української євроінтеграції виявився президент Франції

З початком повномасштабної війни Україна зробила великий євроінтеграційний прорив. Усього через чотири дні після вторгнення президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу, а у червні Україна вже отримала статус кандидата. Подальші перешкоди на шляху до членства Україна сподівається подолати так само швидко, але в Європі не завжди поділяють цей оптимізм. Портал «Слово і діло» підготував інфографіку з прогнозами українських та європейських політиків щодо термінів вступу до ЄС.

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Коли Україна стане членом ЄС Інфографіка: Слово і діло

Після отримання статусу кандидата в ЄС віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує стати повноправним членом у рекордно короткий термін – максимум за п'ять років.

Президент Володимир Зеленський у вересні сказав про ще більш оптимістичні терміни: «Сумнів немає, що протягом двох-трьох років ми отримаємо членство в Європейському Союзі. Принаймні ми чітко йдемо – і законодавчо, і у діалозі з нашими партнерами». Але Зеленський мав на увазі, що це буде після перемоги.

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Євроінтеграцію наблизив саміт Україна-ЄС у Києві зображення з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль перед самітом також озвучив амбітний план України приєднатися до ЄС протягом наступних двох років.

Глава Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи заяву Шмигаля, припустив, що стати членом ЄС у такі терміни реально. «Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення реформ, це (процес вступу – ред.) можна прискорити», – зазначив він.

Такої ж думки дотримується канцлер Німеччини Олаф Шольц: за його словами, Україна може стати членом ЄС до кінця 2024 року, якщо відповідатиме необхідним критеріям – це питання верховенства закону, демократії, дотримання прав людини та боротьби з корупцією.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не озвучувала жодних прогнозів щодо термінів приєднання України до ЄС. За її словами, «немає чітких часових рамок, але є цілі, яких потрібно досягти».

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А найбільшим песимістом виявився президент Франції Еммануель Макрон. На його думку, вступ України до ЄС займе «десятиліття». Щоправда, він говорив це ще до отримання Україною статусу кандидата.

Як відомо, статус кандидата суттєво підвищив рівень відповідальності як України, так і Євросоюзу для досягнення спільної історії успіху: євроінтеграція – нова точка відліку для України.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС.

Зауважимо, напередодні у Києві відбувся саміт Україна-ЄС. До столиці прибули лідери Європейського Союзу.

До слова, провести саміт Україна-ЄС вирішили у Києві. Згідно з угодою про асоціацію, він є щорічною подією. Останній, 23-й саміт, відбувся у жовтні 2021 року у столиці України. Планувалося, що саміт 2022 року відбудеться у грудні, за черговістю він мав бути у Брюсселі. З українського боку лунали попередні анонси щодо його проведення. Однак зрештою було вирішено відкласти саміт на початок 2023 року.

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Крім того, Зеленський прибув до Брюсселя, аби виступити перед Європейським парламентом, а потім відвідати саміт ЄС.