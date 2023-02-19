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Франція до кінця наступного тижня передасть Україні танки AMX-10RC

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Франція до кінця наступного тижня передасть Україні танки AMX-10RC
Перші французькі AMX-10 RC будуть в Україні через тиждень

Навчання українських військових на AMX-10 RC наближається до завершення

Україна наприкінці наступного тижня отримає від Франції обіцяні легкі танки AMX-10 RC. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

«Тренування закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня», – сказав він.

Водночас міністр не відповів на питання про кількість бронемобілів, які отримає Україна. Він пояснив, що не хоче давати жодної стратегічної для Росії інформації.

Також Лекорню додав, що Франція поки не буде постачати Україні танки Leclerc.

Міністр зауважив, що Франція збільшить поставки самохідних артилерійських установок Cesar.

«Щомісячне виробництво збільшиться вдвічі, перейшовши з чотирьох установок зараз до восьми – наступного року», – обіцяє Лекорню.

Раніше повідомлялося, що Франція відправила в Україну перші легкі танки.

Також Шольц повідомив, коли Україна отримає обіцяні 80 танків Leopard 2.

Також канцлер Німеччини закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

До слова, триває 361-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна Луганської області; Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Теги: міністр Франція Україна танки

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