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Марокко передало Україні танки – ЗМІ

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Марокко передало Україні танки – ЗМІ
Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72
фото Menadefense

Рішення Марокко про постачання танків, як писали ЗМІ, було ухвалено майже під примусом США

Марокко передало Україні невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Близько двадцяти одиниць танків було відправлено на поле бою тиждень тому. Про це повідомило видання Menadefense.

Загалом марокканська армія мала 148 одиниць Т-72, 136 одиниць Т-72Б і 12 одиниць Т-72БК із запасів білоруської армії, придбаних уживаними двома партіями в 1999 і 2000 роках. Тоді марокканський генеральний штаб хотів створити «російську» бригаду північ від країни протидії алжирським бронетанковим дивізіям.

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фото Menadefense

Видання зазначає, що рішення Марокко про постачання танків Україні було ухвалено майже під примусом на першому саміті «Рамштайну» 26 квітня 2022 року, організованого Сполученими Штатами.

На саміті Туніс та Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. У той час Туніс направив два вантажні літаки до польського аеропорту Жешув, де зосереджена логістична допомога Україні, а Марокко, схоже, наслідувало цей приклад, відправивши не гуманітарну допомогу, а зброю.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Марокко, за рекомендацією Сполучених Штатів Америки, ухвалила рішення про надання Україні запчастин до танків Т-72. Це перша з африканських країн, що долучилася до військової допомоги ЗСУ. Як дізналися ЗМІ, представникам США вдалося переконати цю державу передати нашій ці деталі в умовах найсуворішої таємності. 

Крім того, днями Фінляндія анонсувала 12 пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні. Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду. Заміна того, що Фінляндія передає Україні, буде коштувати понад 400 млн євро. Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни, разом з цим пакетом складає 590 млн євро.

Читайте також: Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні

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