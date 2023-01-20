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Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні з важким озброєнням на 400 млн євро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фінляндія анонсувала пакет допомоги Україні з важким озброєнням на 400 млн євро
З міркувань безпеки детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають
фото з відкритих джерел

Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду

Фінляндія анонсувала 12 пакет військової допомоги для України, який в рази більший за усі попередні.  Про це повідомила пресслужба міноборони Фінляндії.

Рішення ухвалив президент країни 19 січня на основі пропозиції уряду. Заміна того, що Фінляндія передає Україні, буде коштувати понад 400 млн євро. Орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни, разом з цим пакетом складає 590 млн євро.

«Пакет озброєння, який ми відправляємо зараз – найбільший з усіх, які вже були. Фінляндія надає важке озброєння та боєприпаси», – зазначив міністр оборони Мікко Савола.

З міркувань безпеки детальніший вміст пакета та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають. Міністр зазначив, що його формували з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних запасів.

Надання частини цього озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції: 20 січня країни підпишуть двосторонню декларацію, яка передбачає, що Швеція за потреби допоможе Фінляндії компенсувати те, що вона передала Україні. Міністерства оборони продумали, що і в яких об’ємах можуть віддати Україні, аби не ставити під загрозу власну обороноздатність. 

Я раніше повідомлялося, Естонія виділить рекордний пакет військової допомоги Україні. Також вслід за Естонією масштабну військову допомогу Україні оголосила і Швеція.

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Теги: Швеція міністр Міноборони Естонія Фінляндія боєприпаси президент озброєння війна

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