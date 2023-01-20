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США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Вашингтон виділяє Україні черговий військовий транш
фото: AP

Обсяг допомоги Україні становитиме $2,5 млрд

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме $2,5 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.

Цей пакет допомоги, який оцінюється в $2,5 млрд, є тридцятим вилученням обладнання з інвентарних запасів міністерства оборони з серпня 2021 року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби, зокрема:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);
  • Вісім систем ППО «Авенджер»;  
  • 59 бойових машин піхоти «Бредлі» (БМП) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
  • 90 бронетранспортерів (БТР) «Страйкер» з 20 мінними установками;
  • 53 протимінно-стійкі транспортні засоби із засідкою (MRAP);
  • 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
  • Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
  • 12 автомобілів боєприпасів;
  • 6 командно-штабних машин;
  • 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
  • Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
  • Приблизно 2000 протитанкових ракет;
  • Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
  • Підривна техніка для розчищення перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси Claymore;
  • прилади нічного бачення;
  • Запчастини та інше польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад $27,4 млрд на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $29,5 млрд на безпекову допомогу Україні та понад $26,7 млрд з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Раніше Пентагон пояснив, чому зараз немає сенсу передавати Україні танки Abrams.

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Теги: США зброя війна Україна допомога ЗСУ

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