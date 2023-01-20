США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Обсяг допомоги Україні становитиме $2,5 млрд
Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме $2,5 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.
Цей пакет допомоги, який оцінюється в $2,5 млрд, є тридцятим вилученням обладнання з інвентарних запасів міністерства оборони з серпня 2021 року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби, зокрема:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);
- Вісім систем ППО «Авенджер»;
- 59 бойових машин піхоти «Бредлі» (БМП) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
- 90 бронетранспортерів (БТР) «Страйкер» з 20 мінними установками;
- 53 протимінно-стійкі транспортні засоби із засідкою (MRAP);
- 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
- 12 автомобілів боєприпасів;
- 6 командно-штабних машин;
- 22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;
- Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);
- Приблизно 2000 протитанкових ракет;
- Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;
- Підривна техніка для розчищення перешкод;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- прилади нічного бачення;
- Запчастини та інше польове обладнання.
Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад $27,4 млрд на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $29,5 млрд на безпекову допомогу Україні та понад $26,7 млрд з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Раніше Пентагон пояснив, чому зараз немає сенсу передавати Україні танки Abrams.
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