США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Обсяг допомоги Україні становитиме $2,5 млрд

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, обсяг якого становитиме $2,5 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Цей пакет допомоги, який оцінюється в $2,5 млрд, є тридцятим вилученням обладнання з інвентарних запасів міністерства оборони з серпня 2021 року. Він містить сотні бронетехніки, критично важливу підтримку для протиповітряної оборони України та інші важливі засоби, зокрема:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);

Вісім систем ППО «Авенджер»;

59 бойових машин піхоти «Бредлі» (БМП) з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;

90 бронетранспортерів (БТР) «Страйкер» з 20 мінними установками;

53 протимінно-стійкі транспортні засоби із засідкою (MRAP);

350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

20 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

Приблизно 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

95 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

Приблизно 11 800 120-мм мінометних снарядів;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);

12 автомобілів боєприпасів;

6 командно-штабних машин;

22 тактичних автомобіля для буксирування зброї;

Високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

Приблизно 2000 протитанкових ракет;

Понад 3 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

Підривна техніка для розчищення перешкод;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення;

Запчастини та інше польове обладнання.

Загалом Сполучені Штати виділили Україні понад $27,4 млрд на безпекову допомогу з початку правління адміністрації Байдена. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $29,5 млрд на безпекову допомогу Україні та понад $26,7 млрд з початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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