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Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина анонсувала весняний пакет військової допомоги Україні
Пісторіус був вражений рішучістю країн допомагати Україні в її боротьбі проти російьских загарбників
фото з відкритих джерел

Акцент буде зроблено на протиповітряній обороні

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на €1 млрд. Про це передає «Укрінформ».

«Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад €1 млрд», – заявив Пісторіус.

Урядовець зазначив, що акцент ближчим часом буде зроблений на протиповітряній обороні. За його словами, Німеччина відправить в Україну систему Patriot, ще сім САУ Gepard із запасів промисловості, подальші системи Iris-T SLM і керовані ракети до них. Все це включно з логістикою та навчанням солдатів. Навчання на БМП і Patriot почнеться наприкінці січня.

Ситуацію в Україні глава Міноборони ФРН описав як «надзвичайно драматичну» і зазначив, що «треба виходити з того, що це триватиме ще місяці». За його словами, це вимагає від партнерів подальшої підтримки України і Німеччина не припинить таку підтримку. Міністр нагадав про підготовку до відправлення до 40 БМП Marder і зауважив, що це синхронізований з іншими партнерами крок. 

Пісторіус вперше був присутній на зустрічі в Рамштайні, адже був призначений міністром оборони лише напередодні. Він зізнався, що був вражений рішучістю країн допомагати Україні в її боротьбі проти російьских загарбників. 

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі

Такод повідомлялося, що голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не змогли домовитися щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна

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