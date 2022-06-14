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    Політика

    Мінфін РФ придумав, як приховати витрати на війну

    Почалися &laquo;танці з бубном&raquo;, аби приховати факти війни&nbsp; - Мінфін РФ придумав, як приховати витрати на війну
    Почалися «танці з бубном», аби приховати факти війни 
    фото з відкритих джерел

    Росія приховує фінансову звітність з надією, що це допоможе уникнути нових санкцій

    Міністерство фінансів РФ закрило дані про витрати за різними статтями федерального бюджету – там стверджують, що це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій. Крім того, відтепер не видно статистику зростання військових витрат. Про це пише The Bell.

    Такі дані раніше публікувались щомісяця. А у релізі міністерства від 14 червня про виконання бюджету за січень-травень 2022 року є лише сукупні цифри щодо витрат та доходів.

    «У зв'язку з тиском з боку США, ЄС, Великої Британії та інших недружніх держав на Російську Федерацію та окремі особи виникла необхідність часткового обмеження поширення інформації, у тому числі про формування бюджетної звітності. Це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій», – йдеться у повідомленні відомства.

    Видання зазначає, що з попередньої, квітневої статистики Мінфіну РФ стало відомо, зокрема, про зростання військових видатків бюджету на 130%.

    Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Євросоюз відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

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    Теги: росія Мінфін окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мінфін РФ придумав, як приховати витрати на війну