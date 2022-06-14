Мінфін РФ придумав, як приховати витрати на війну

Росія приховує фінансову звітність з надією, що це допоможе уникнути нових санкцій

Міністерство фінансів РФ закрило дані про витрати за різними статтями федерального бюджету – там стверджують, що це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій. Крім того, відтепер не видно статистику зростання військових витрат. Про це пише The Bell.

Такі дані раніше публікувались щомісяця. А у релізі міністерства від 14 червня про виконання бюджету за січень-травень 2022 року є лише сукупні цифри щодо витрат та доходів.

«У зв'язку з тиском з боку США, ЄС, Великої Британії та інших недружніх держав на Російську Федерацію та окремі особи виникла необхідність часткового обмеження поширення інформації, у тому числі про формування бюджетної звітності. Це допоможе мінімізувати ризик запровадження додаткових санкцій», – йдеться у повідомленні відомства.

Видання зазначає, що з попередньої, квітневої статистики Мінфіну РФ стало відомо, зокрема, про зростання військових видатків бюджету на 130%.

Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Євросоюз відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.