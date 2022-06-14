Санкції – безпорадні? Росія похизувалась обсягами вантажів у морських портах

Статистика та цифри найкраще ілюструють дію санкцій проти РФ

Санкції вдарили по російським вантажним портам

Асоціації морських торгових портів (АСОП) оприлюднила дані вантажообороту морських портів РФ у січні-травні 2022 р. Обсяг залишився на рівні аналогічного періоду минулого року і склав 340,7 млн. тонн, повідомляє Інтерфакс.

Цифри для російського судноплавства невтішні, адже у більшості портах обсяги перевезень зменшились подекуди до 30%.

Зокрема, перевалка сухих вантажів скоротилася на 6,3% і склала 155 млн тонн, у тому числі: вугілля – 77,7 млн тонн (-6,8%), вантажів у контейнерах – 21 млн тонн (-17,2%), зерна – 13 млн тонн (-9,8%), мінеральних добрив – 8,3 млн тонн (+8,1%), руди – 5,5 млн тонн (+26,9%), чорних металів – 11,2 млн. тонн (-11,5%).

Вантажооборот морських портів Арктичного басейну становив 40,7 млн тонн (+5,2%), їх обсяг перевалки сухих вантажів становив 10,2 млн тонн (-7%), наливних вантажів - 30,5 млн тонн (+10%) . Вантажооборот портів Мурманськ склав 23,3 млн. тонн (+0,6%), Сабетта – 12,3 млн. тонн (+4,4%), Варандей – 2,7 млн. тонн (+39,3%), Архангельськ – 1 ,1 млн. тонн (-12,2%).

У портах Балтійського басейну обсяг перевалки вантажів склав 102,7 млн тонн (+0,3%), з них обсяг перевалки сухих вантажів склав 40,2 млн тонн (-15,3%)

Вантажооборот Великого порту Санкт-Петербург знизився на 26,1%, до 18,7 млн. тонн,

Зменшився вантажообіг портів Туапсе – до 7,5 млн тонн (-33,2%), Ростов-на-Дону – до 4,9 млн тонн (-21,2%), Кавказ – до 4,2 млн тонн (-20) 9%).

У Каспійському басейні в морських портах було перевантажено 2,2 млн. тонн вантажів (-31,1%).

У морських портах Далекосхідного басейну вантажообіг скоротився до 91,1 млн тонн (-2,9%), у тому числі сухих – знизився до 59,3 млн тонн (-4,6%), наливних-збільшився до 31,8 млн тонн (+0,3%).

Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ.

Як повідомлялося, незважаючи на санкції, нині Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України.