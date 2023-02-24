«Мирний план» Китаю: реакція Німеччини

Штайнмаєр заявив, що Китай повинен приєднатися до більшості країн у просуванні миру під егідою ООН

«Якби Китай дійсно прагнув відігравати конструктивну роль у завершенні війни, він би говорив з Києвом також, а не лише з Москвою»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сумніви стосовно дієвості «мирного плану» завершення війни в Україні, який представив Китай. Про це він заявив під час заходу в Берліні з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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«Ми дуже вітаємо будь-яку конструктивну пропозицію, яка наближає нас на шляху до справедливого миру. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль? Сумнівно», – заявив Штайнмаєр.

Політик зазначив, що якби Китай дійсно прагнув відігравати конструктивну роль у завершенні повномасштабної війни, він би говорив з Києвом також, а не лише з Москвою. Також він повинен був би приєднатися до більшості країн у просуванні миру під егідою ООН.

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23 лютого більшість держав в ООН підтвердили, що мир, якщо він настане, має бути справедливим і міцним. Тоді, нагадав Штайнмаєр, Китай утримався від голосування.

«Західна оборонна допомога не продовжує війну – це Росія робить таке. Не Україна чи її союзники відмовляються від миру – це Росія», – додав він.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни.

У запропонованому плані є 12 пунктів:

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повага до суверенітету всіх країн;

відмова від «менталітету холодної війни»

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільного населення та військовополонених;

підтримання безпеки атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій

підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

сприяння післявоєнній відбудові

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.