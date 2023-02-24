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«Мирний план» Китаю: перша реакція Білого дому

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Мирний план» Китаю: перша реакція Білого дому
фото з відкритих джерел

Війна в Україні «може закінчитися завтра», якщо Росія припинить нападати

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.

«Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй», – сказав він.

На його думку, війна в Україні «може закінчитися завтра», якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

«Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін», – додав Салліван.

До відома, «Мирний план» Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» та «українська криза».

Нагадаємо, Китай оприлюднив свою формулу миру.

Раніше Салліван повідомив, чи постачатимуть США винищувачі Україні.

Нагадаємо, Китай озвучив свою формулу миру.

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Теги: росія США війна Китай путін криза Україна радник конфлікт

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