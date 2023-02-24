«Мирний план» Китаю: перша реакція Білого дому

Війна в Україні «може закінчитися завтра», якщо Росія припинить нападати

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.

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«Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй», – сказав він.

На його думку, війна в Україні «може закінчитися завтра», якщо Росія припинить нападати на Україну та виведе свої війська.

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«Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін», – додав Салліван.

До відома, «Мирний план» Китаю містить 12 принципів, які, на переконання влади, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» та «українська криза».

Нагадаємо, Китай оприлюднив свою формулу миру.

Раніше Салліван повідомив, чи постачатимуть США винищувачі Україні.

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Нагадаємо, Китай озвучив свою формулу миру.