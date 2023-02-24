Столтенберг про «мирний план» Китаю для України: до Пекіна немає довіри

Столтенберг додав, що, на його думку, Путін не готується до миру

Заклик Китаю до мирних переговорів між Україною та Росією не викликає особливої довіри у світової спільноти

Китай не має довіри у НАТО як можливий посередник між Україною та Росією. Пекін за рік повномасштабної війни так і не засудив російське вторгнення, а війну називає виключно «українською кризою». Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив під час пресконференції в Таллінні.

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«Китай не має великої довіри, оскільки він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну», – сказав Столтенберг.

За його словами, Путін має прийняти Україну як незалежну суверенну державу в Європі. Тож військова підтримка сьогодні – це шлях до досягнення мирної угоди завтра.

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Єнс Столтенберг додав, що замість засудження війни Китай підписав з Росією угоду про дружбу лише за декілька днів до вторгнення. Він також застеріг КНР від постачання зброї росії, заявивши, що це буде рівносильно підтримці незаконної агресивної війни.

«Ми уважно стежимо за тим, що робить Китай, і ми бачили ознаки того, що вони можуть розглядати можливість надсилання смертоносної допомоги до Росії… це було б дуже великою помилкою. І Китай не повинен цього робити, оскільки це означатиме підтримку незаконної війни та агресії, порушення міжнародного права та Статуту ООН. Китай є членом Ради безпеки ООН. І вони несуть особливу відповідальність за захист Статуту ООН. І це загарбницька війна з порушенням саме цього Статуту», – додав генсек.

Водночас президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Китай поділяє не «мирний план», а деякі принципи.

«Звичайно, ми розглянемо принципи, але ми будемо розглядати їх на тлі того, що Китай зайняв сторону», – підкреслила вона.

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Нагадаємо, що сьогодні Китай оприлюднив свою формулу миру. У документі КНР 12 пунктів.

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий «мирний план» Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна.

Українці гостро відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня.