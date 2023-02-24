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Вадим Денисенко Директор Українського інституту майбутнього

Мирний план Китаю. Сказати, щоб нічого не сказати

glavcom.ua
Китай завжди відстоює свої інтереси
фото з відкритих джерел

Китай вступив в українську гру

Вже чотири тисячоліття дипломатія Китаю будується на тому, щоб сказавши щось, не сказати нічого. І Москва, і Київ можуть вважати, що план за них й обидві, що проти.

  1. План Китаю не про Україну, а про китайсько-американські стосунки. Це базовий елемент для розуміння всіх подальших подій. Україна і Росія лише пішки в цій грі.
  2. Зараз Китаю не потрібен розвал чи знищення Росії. Йому потрібна ослаблена Росія, як молодший контрольований і головне, передбачуваний партнер. І навряд чи щось зміниться в найближчі роки. Саме з цієї позиції треба дивитися на можливість і на цей план, і на постачання зброї Китаєм. Як у нас кажуть, що Захід дає нам рівно стільки, щоб ми не програли, Китай займатиме аналогічну позицію щодо Росії. Поки ж, також треба розуміти, ні про які поставки мова ще не йде.
  3. Мирний план Китаю – за все хороше і проти всього поганого. Вже перший пункт (припинення вогню) не влаштовує дві сторони: ми вимагаємо виведення російських військ, росіяни кричать про вихід на кордони анексованих областей. Всі інші пункти, апелюють не тільки і не стільки до Москви чи Києва, скільки до топ-країн світу. Цей план – не про нові-старі кордони України, скільки про нову Ялту.
  4. Єдина жорстка червона лінія – ядерна зброя і її застосування. І тут Путін отримав ляпас.
  5. Якою має бути нова Ялта, напевне в Пекіні мало хто розуміє. Нова Ялта – це перш за все процес (ми не дійшли навіть до Тегерана). В нинішній ситуаціі Китай готовий і до довгої війни і до відносної заморозки конфлікту. Тому ті, хто вважає, що прийде Китай і вирішить всі питання, глибоко помиляються. Китай тільки вступив в цю гру.

Наостанок, хочу звернути увагу на ще один аспект. Путін уже програв. І він на світовій арені перетворив себе і Росію на об‘єкт. Це ще не розуміють в Кремлі, але це вже майже доконаний факт. Про це можна прочитати в новому дослідженні Українського інститут майбутнього «Чому Путін програв».

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Теги: росія дипломатія зброя Китай путін ядерна зброя Україна Москва росіяни

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