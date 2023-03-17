Мирний план Китаю. Штайнмаєр оцінив майбутній візит Сі Цзіньпіна до Москви
Президент ФРН Штайнмаєр заявив, що будь-яка мирна ініціатива може бути успішною лише за готовності говорити з Києвом
На думку, президента Німеччини Франка-Вальтер Штайнмаєра для успішності мирної ініціативи потрібно чітко заявити, хто є агресором і хто жертвою у війні Росії проти України. Про це Штайнмаєр заявив, коментуючи майбутній візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви. Про це пише Укрінформ з посиланням на власного кореспондента.
«Не можу оцінювати, якими будуть результати перемовин у Москві. Можу лише сказати, що кожна мирна ініціатива, незважаючи від кого вона походить, буде успішною лише в тому випадку, коли є також готовність говорити з українцями, з українським президентом», – заявив президент ФРН.
Штайнмаєр зазначив, що він «хотів би», аби Китай відігравав конструктивну роль. Але для цього, за його словами, потрібно усвідомлювати, що таке справедливий мир. Тобто чітко заявити хто є жертвою, а хто агресором у війні Росії проти України.
Раніше президент Німеччини висловлював сумніви щодо готовності Китаю бути посередником між Росією та Україною. Під час коментування мирного плану Пекіну, Штайнмаєр заявив, що вітає будь-яку конструктивну пропозицію, яка наблизить світ до справедливого миру.
«Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль? Це залишається під питанням», – сказав тоді президент Німеччини.
На думку Штайнмаєра, якщо Пекін хоче бути конструктивним, то Сі Цзіньпіну варто говорити не лише з Москвою, а й з Києвом.
Також президент Німеччини нагадав, що Китай був поза списком країн, які засудили в Генеральній асамблеї ООН агресії Росії проти України, але згодом підтримав резолюцію про заклик виведення російських військ з України.
Нагадаємо, що голова КНР Сі Цзіньпін найближчим часом відвідає Росію.
Коментарі — 0