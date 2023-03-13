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Сі Цзіньпін скоро відвідає Москву та зустрінеться з Путіним – Reuters

glavcom.ua
Сі Цзіньпін скоро відвідає Москву та зустрінеться з Путіним – Reuters
Голова Китаю Сі Цзіньпінь скоро зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним
фото з відкритих джерел

Можлива дата приїзду глави КНР до Росії – 21 березня

Голова Китаю Сі Цзіньпін вже наступного тижня планує відвідати Москву, щоб зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Reuters.

Reuters пише, що керівник Китаю відвідає Москву вже на наступному тижні. У МЗС Китаю відмовилися коментувати плани Сі Цзіньпіна, представники Кремля не повідомляють про можливий візит.

21 лютого видання The Wall Street Journal повідомило, що Сі Цзіньпін може найближчими місяцями відвідати Росію. ЗМІ також називали можливою датою візиту 21 березня.

Нагадаємо, що китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР. Його скорий візит до Москви може бути приуроченим саме до цієї події.

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Теги: росія Китай путін Сі Цзіньпін

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