Сі Цзіньпін скоро відвідає Москву та зустрінеться з Путіним – Reuters

Можлива дата приїзду глави КНР до Росії – 21 березня

Голова Китаю Сі Цзіньпін вже наступного тижня планує відвідати Москву, щоб зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Reuters.

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Reuters пише, що керівник Китаю відвідає Москву вже на наступному тижні. У МЗС Китаю відмовилися коментувати плани Сі Цзіньпіна, представники Кремля не повідомляють про можливий візит.

21 лютого видання The Wall Street Journal повідомило, що Сі Цзіньпін може найближчими місяцями відвідати Росію. ЗМІ також називали можливою датою візиту 21 березня.

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Нагадаємо, що китайський парламент втретє переобрав Сі Цзіньпіна очільником КНР. Його скорий візит до Москви може бути приуроченим саме до цієї події.