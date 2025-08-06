Мита Трампа є несправедливими та нерозумними – МЗС Індії

Зовнішньополітичне відомство пообіцяло, що індійський уряд розпочне необхідні дії для захисту національних інтересів

Міністерство закордонних справ Індія вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МЗС країни.

«Сполучені Штати піддали нападкам імпорт нафти до Індії з Росії. Ми вже чітко окреслили свою позицію з цих питань, включаючи той факт, що наш імпорт ґрунтується на ринкових факторах і здійснюється із загальною метою забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей в Індії», – йдеться в повідомленні.

МЗС також виразило сум через те, США вирішили запровадити додаткові мита за дії, які низка інших країн роблять у своїх національних інтересах.

Уряд Індії вважає рішення Трампа «невдалим». В Нью-Делі пообіцяли, що почнуть «всі необхідні дії» для захисту своїх національних інтересів.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту.

У відповідь речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал звинуватив Європу та США у торгівлі з РФ: «Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, тому що традиційні постачання були перенаправлені в Європу після початку конфлікту. У той час США активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків».

У підсумку, Трамп підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії. Вони набирають чинності через 21 день після підписання.

На тлі цього ціни на нафту зросли приблизно на 1%. Ф'ючерси на Brent виросли до 68,44 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала до 65,96 долара.