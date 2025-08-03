Флот США слабший, ніж здається: WSJ вказала на серйозні проблеми американських ВМС

Американська суднобудівна галузь потерпає від хронічного браку кваліфікованих кадрів, застарілого обладнання та обмежених можливостей для ремонту й модернізації кораблів

Президент США Дональд Трамп цього тижня різко відповів Росії, пригрозивши використанням військово-морського флоту на тлі заяв Дмитра Медведєва. Але, як зазначає The Wall Street Journal, сучасні ВМС США стикаються з глибокими структурними проблемами і вже давно втратили колишню міць, передає «Главком».

За інформацією WSJ, американська суднобудівна галузь потерпає від хронічного браку кваліфікованих кадрів, застарілого обладнання та обмежених можливостей для ремонту й модернізації кораблів. Причини криються в десятиліттях недофінансування після завершення Холодної війни, що призвело до загального занепаду морської промисловості США.

Військові експерти побоюються, що у випадку масштабного конфлікту, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, американські верфі не впораються з ремонтом і будівництвом нових кораблів. Навіть у мирний час часті технічні затримки вже підривають ефективність флоту. Наприклад, нещодавно морська піхота США була змушена скасувати навчання через несправність десантних кораблів.

За даними ВМС, у 2023 році кожне третє техобслуговування надводного флоту завершувалося із запізненням – і це ще покращення, адже в попередні роки затримки фіксувалися майже у двох третинах випадків.

Зараз чисельність флоту США лише близько 295 кораблів, порівняно з 600 наприкінці 1980-х. Основу інфраструктури складають чотири державні верфі, побудовані ще понад сто років тому – у добу вітрил та пари. Вони досі не модернізовані належним чином.

Ще одна серйозна проблема – зарплати персоналу. За словами аналітиків, зварювальники на верфях заробляють приблизно стільки ж, як працівники ресторанів швидкого харчування. Через це флот не може залучити і втримати кваліфікованих фахівців, які критично важливі для ремонту стратегічних суден.

Усе це ставить під сумнів здатність США підтримувати свій флот у боєздатному стані, не кажучи вже про розгортання в умовах великої війни.

Нагадаємо, колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа, назвавши їх «ультимативною грою» та пригрозивши війною зі Сполученими Штатами.

Згодом президент США Дональд Трамп відповів заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, який погрожував Америці війною. Глава Штатів попередив, що подібні заяви небезпечно. Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з Росією чи Індією, назвавши їхні економіки «мертвими».

До слова, погрози ядерною війною, які озвучує колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, не мають жодної ваги. На думку державного секретаря США Марко Рубіо, Росія неспроможна протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про Сполучені Штати.

До слова, сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії на фоні провокативних заяв голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та відповіді на них від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, передає «Главком».

Грем порадив Росії зрозуміти, що Трамп не Обама та Байден, і жартувати з ним не варто.

«Моїм друзям у Росії: Президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, не Байден і з ним жарти погані. Ви переграєте», – написав Грем.