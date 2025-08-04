Індія відреагувала на погрози США через купівлю російської нафти

За словами посадовця, у 2024 році двосторонній товарообіг Європейського Союзу з РФ становив 67,5 млрд євро

Речник індійського МЗС звинуватив Штати та Європу в торгівлі з Росією

Індія звинуватила Європу і Сполучені Штати в торгівлі з Російською Федерацією. Це сталося після того, як американський президент Дональд Трамп пригрозив країні жорсткими тарифами, повідомляє «Главком» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Індії Рандхіра Джайсвала.

«Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, тому що традиційні поставки були перенаправлені в Європу після початку конфлікту (війни Росії проти України – «Главком»). У той час США активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків», – каже він.

Посадовець зазначив, що Індія нібито змушена закуповувати російську нафту, щоб забезпечити «передбачувані та доступні ціни на енергоносії для індійських споживачів» . Також представник МЗС звинуватив західні країни в тому, що вони продовжують вести торгівлю з Росією, попри санкції, і підкреслив, що в їхньому випадку це «не є життєво важливою національною необхідністю».

Речник МЗС каже, що у 2024 році двосторонній товарообіг Європейського Союзу з Росією становив 67,5 млрд євро, а обсяг торгівлі послугами 2023 року – 17,2 млрд євро. Джайсвал стверджує, що це «більше, ніж обсяг торгівлі Індії з Росією». Водночас імпорт скрапленого природного газу до Європи у 2024 році «досяг рекордного рівня» – 16,5 млн тонн, перевищивши колишній рекорд 2022 року в 15,21 млн тонн.

Представник індійського МЗС, звинуватив США в імпорті з Росії гексафториду урану для атомної промисловості, паладію для виробництва електромобілів, а також добрив і хімікатів. «На цьому тлі націленість на Індію є невиправданою і нерозумною. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки», – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою.

Як повідомлялося, попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.

Раніше провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер.