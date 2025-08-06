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Як мита Трамп для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Як мита Трамп для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
Ціни на нафту зросли після рішення Трампа
фото: Depositphotos

Ціни на нафту пішли вгору після падіння до п'ятитижневого мінімуму

Ціни на нафту зросли приблизно на 1% після того, як президент США Дональд Трамп  запровадив додаткові мита на індійські товари. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Вартість нафти зросла після падіння до п'ятитижневого мінімуму під час попередньої сесії. Ф'ючерси на марку Brent виросли на 80 центів, або на 1,2% – до 68,44 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 80 центів – до 65,96 долара.

У вівторок, 5 серпня, обидва сорти вже четверту сесію поспіль просіли у цені. Торги маркою Brent закрилася на найнижчому рівні з 1 липня. «Ціни підскочили на тлі підвищення мит для Індії, але ринок чекає на якесь формальне набуття цих мит чинності, а також на те, які елементи ринку буде зачеплено», – зазначив аналітик Rystad Джанів Шах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту.

Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал відповів, що Європа та США мають торгівлю з РФ: «Насправді Індія почала імпортувати нафту з Росії, тому що традиційні постачання були перенаправлені в Європу після початку конфлікту. У той час США активно заохочували такий імпорт Індією для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків», – казав він.

В середу, 6 серпня, Трамп підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Відповідні заходи набирають чинності через 21 день після підписання.

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Теги: нафта тарифи Дональд Трамп ціни Індія

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Економіка

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