«Побачимо, що буде»: Трамп не виключив переговорів з Путіним до кінця дедлайну

Трамп: Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей

Дональд Трамп також повідомив, що його адміністрація планує провести кілька зустрічей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення терміну для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю американського президента журналістам.

У відповідь на запитання одного з представників медіа про можливість перемовин із Путіним до завершення визначеного «дедлайну», Трамп відповів:

«Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей».

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Раніше ми писали, що цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», – заявив Рубіо.

До слова, президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості. Про це повідомляє «Главком».

«Мені щойно повідомили, що майже 20 тис. російських солдатів загинули цього місяця (ймовірно, мається на увазі липень, – «Главком») у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів», – заявив Трамп. «Це багато непотрібних смертей!».