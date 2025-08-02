Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Побачимо, що буде»: Трамп не виключив переговорів з Путіним до кінця дедлайну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Побачимо, що буде»: Трамп не виключив переговорів з Путіним до кінця дедлайну
Трамп: Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп також повідомив, що його адміністрація планує провести кілька зустрічей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним до завершення терміну для врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю американського президента журналістам.

У відповідь на запитання одного з представників медіа про можливість перемовин із Путіним до завершення визначеного «дедлайну», Трамп відповів:

«Побачимо, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей».

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Раніше ми писали, що цього тижня представники Сполучених Штатів Америки контактували з особами з близького оточення російського диктатора Володимира Путіна. Основною темою обговорення було припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв’ю Fox News Radio повідомив державний секретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

За його словами, президент Дональд Трамп вже понад пів року намагається домогтися завершення війни й робить для цього все можливе. «Ми підтримуємо контакти з представниками російської сторони. Остання розмова відбулася буквально цього тижня – у понеділок або вівторок. Йшлося не про Путіна особисто, а про переговори з його наближеними, у спробі знайти шлях до миру. Але поки що прогресу не спостерігається», – заявив Рубіо.

До слова, президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості. Про це повідомляє «Главком».

«Мені щойно повідомили, що майже 20 тис. російських солдатів загинули цього місяця (ймовірно, мається на увазі липень, – «Главком») у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів», – заявив Трамп. «Це багато непотрібних смертей!».

Теги: путін переговори Дональд Трамп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що може зупинити катастрофу на фронті?
Мобілізація, яка змінить хід війни
21 липня, 19:13
Як Маск може знищити шанси Трампа на перемогу у Конгресі
Імпічмент Трампа тепер у руках Маска
7 липня, 14:54
Тамара Гундорова викладає у Принстоні та Гарварді
Чи треба віддавати Булгакова і Гоголя Росії? Розмова про місце нашої літератури у світі з Тамарою Гундоровою
17 липня, 21:00
Росія не надає жодних офіційних даних про тих, кого утримує в полоні
Обмін полоненими відбувся попри приховування даних РФ – Коордштаб
5 липня, 13:00
У Новоросійську була гучна ніч
У Новоросійську пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
6 липня, 05:57
Щонайменше вісім країн НАТО погодилися профінансувати закупівлю зброї для України
NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США
15 липня, 23:31
Внаслідок обстрілу виникло одразу декілька пожеж
Масована атака на Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
17 липня, 07:56
У Росії гучно
Росію атакували безпілотники: в аеропортах затримуються рейси, потяги не їдуть
20 липня, 01:49
Нещодавно Сербія зазнала тиску з боку Москви, яка звинуватила Белград в експорті зброї в Україну через треті країни
Вучич пояснив, чому Сербія не запровадить санкції проти РФ
27 липня, 17:21

Політика

Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти
Трамп заявив, що Індія відмовиться від купівлі російської нафти
Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
Reuters: США і НАТО розробляють схему фінансування постачання зброї Україні
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
«Ви переграєте»: Сенатор США Ліндсі Грем звернувся до Росії
США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
США переживають «темні часи» через дії Трампа – Байден
Литва оголосила протест Білорусі
Литва оголосила протест Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
28K
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
7897
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
7892
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
7405
«Ми не витримуємо!»: іспанське місто закликає туристів не приїздити у вихідні

Новини

2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
31 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua