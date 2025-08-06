Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?

Нібито в приватному порядку Путін висловив «занепокоєння» погіршенням відносин із США

Лишилось 2 дні до трампівського дедлайну, але джерела Reuters в Кремлі кажуть, що Путін так і не вірить в реальність ультиматуму. В сенсі, що Трамп справді піде на якісь жорсткі кроки щодо Росії, а не обмежиться черговими мінімальними санкціями із відтермінуванням на 50-100 днів. Бо «він і раніше погрожував», тоді нічого не робив, а потім просто міняв рішення.

Також Путін, як кажуть, не вірить, що Трампу вдасться знайти важелі тиску на Китай, щоб все ж примусити КНР припинити купувати дешеву російську нафту.

Натомість ті ж джерела твердять, що Путіна переконали в «перемозі за 2-3 місяці»: що до середини чи кінця осені армії Росії вдасться захопити повністю Запорізьку і Херсонську області, а може й більше – ще частину Харківської, Сумської, Дніпровської... І, відповідно, з такими ввідними значно вигідніше починати реальні переговори про тимчасове припинення війни.

Водночас в західних ЗМІ поширюються припущення, що в наявному форматі і за наявних санкцій Росія зможе вести війну ще мінімум років три. Тобто, створюється тло «Путіну мир не потрібен – він потрібен Україні і Трампу, тож нехай вони і шукають, що можуть запропонувати Путіну».

Щоправда, ті ж кремлівські джерела Reuters нібито твердять, що Путін «не хоче розізлити» Трампа, однак готовий на це піти. Він «розуміє, що, можливо, упускає шанс покращити взаємини з Вашингтоном і Заходом, але його військові цілі важливіші». Це про розширення окупації України. Але, мовляв, Путін впевнений, що після знищення України, повного чи часткового, спокійно зможе все надолужити з США і Заходом.

Нібито в приватному порядку Путін висловив «занепокоєння» погіршенням відносин із США, але все ще «зберігає надію», що Росія зможе «знову потоваришувати» з Америкою і торгувати із Заходом. «Його турбує» роздратування Трампа, але він «не може дозволити собі закінчити війну тільки тому, що цього хоче Трамп».

Підсумок цього інсайду для нас: в п'ятницю навряд чи відбудеться щось, що кардинально змінить ситуацію.