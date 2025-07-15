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Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Як мита Трампа вплинули на економіку головного суперника США: дані Reuters
Пекіну вдалось уникнути значного економічного падіння завдяки торговельному перемирʼю зі Штатами
фото: Reuters

Друга за величиною економіка світу уникла різкого уповільнення

Економіка Китаю у другому кварталі поточного року сповільнилася, однак не на стільки, як прогнозувалося раніше. Загалом друга економіка світу демонструє відносну стійкість до мит США. Однак через слабкий внутрішній попит зростання глобальних торговельних ризиків все ще загрожують Пекіну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Завдяки торговельному перемирʼю між США і Китаєм, останньому вдалось уникнути різкого і значного економічного падіння. Але інвестори очікують більш слабке друге півріччя, оскільки експорт втрачає позиції, ціни продовжують падати, а споживчий попит, зокрема внутрішній, залишається низьким. Більш того, має місце дефляція. 

Китай планує економічне зростання на рівні 5%, але реалізувати її буде важно, хоча не неможливо. За даними статистики КНР, у квітні-червні ВВП зріс на 1,1% у квартальному вимірі, порівняно з прогнозованим зростанням на 0,9% і приростом на 1,2% у попередньому кварталі. Пекін збільшив витрати на інфраструктуру та субсидії споживачам, а також пом'якшив монетарну політику.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мита у розмірі 100% проти торгових партнерів Росії, якщо протягом найближчих 50 днів не буде досягнуто угоди про мир в Україні. Вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лідерам Китаю, Індії та Бразилії варто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну та закликати його до перемир'я, якщо вони бажають уникнути вторинних санкцій. Раніше він повідомив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, він з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу

До слова, хоча Росія та Китай позиціонують себе як стратегічних союзників у протистоянні із Заходом, їхнє зближення наразі більше базується на риториці, ніж на реальних діях. Про це пише Financial Times, аналізуючи сучасні геополітичні виклики для демократичного світу.

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Теги: тарифи Китай США

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