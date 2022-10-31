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Молдова відреагувала на падіння російської ракети на їхній території (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Молдова відреагувала на падіння російської ракети на їхній території (фото, відео)
«Кричуще порушення міжнародного гуманітарного права» 
фото з відкритих джерел

Кишинів засуджує ракетні удари РФ по Україні 

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови опублікувало заяву після уранішнього масованого обстрілу України рашистами. Нагадаємо, збита українською протиповітряною обороною ракета рашистів впала на територію Молдови.

«Ці напади, які ще більше загострюють ситуацію в плані безпеки, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права», – повідомили у відомстві.

В той же час в міноборони Молдови заявили, що їх системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору ракетою, уламки якої впали на півночі країни, пише Newsmaker. 

Молдова відреагувала на падіння російської ракети на їхній території (фото, відео) фото 1

Перед цим Міністерство закордонних справ України нагадало про необхідність систем протиракетної та протиповітряної оборони після того, як стало відомо про падіння російської ракети у понеділок вранці на території Молдови. 

Нагадаємо, 31 жовтня російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові, в північній частині міста Наславча, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

Молдова відреагувала на падіння російської ракети на їхній території (фото, відео) фото 2

Як відомо, вранці час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: Молдова ракета

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