Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни

Уряд Молдови закликав жителів країни обмежити споживання електрики

На листопад російський «Газпром» підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.

Молдовський міністр зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Спину також зазначив, що Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник – Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Спину зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим.

«Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності», – звернувся він до громадян.

Міністр підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

Додамо, раніше Нацкомісія з надзвичайних ситуацій затвердила план скорочення споживання електроенергії у Молдові на час дефіциту. Серед іншого, він передбачає скорочення освітлення у приміщеннях на 30%, вимкнення декоративного освітлення, реклами, вимкнення ескалаторів у пікові години, зниження температури опалення у приміщенні. Також раніше уряд країни попереджав про ризик віялових відключень електроенергії.

Нагадаємо, на початку жовтня російський «Газпром» заявив, що залишає за собою право на повне припинення поставок газу Молдові у разі порушення зобов'язання з оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через «грубе порушення строків укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ «Молдовагаз».

До слова, молдовська компанія Energocom у жовтня підписала контракт з румунською Hidroelectrica про імпорт електроенергії на 100 МВт. Таким чином Молдова знайшла альтернативу електроенергії, яку раніше отримувала із України.

До слова, колишній міністр оборони Молдови Анатоль Шалару раніше заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові та повалити чинний уряд. Серед планів ФСБ – організувати державний переворот у Молдові.