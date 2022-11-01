Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни

Надія Клочко
glavcom.ua
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Росія суттєво скорочує поставки газу Молдові
фото з відкритих джерел

Уряд Молдови закликав жителів країни обмежити споживання електрики

На листопад російський «Газпром» підтвердив постачання Молдові лише 5,7 млн кубометрів газу на добу, це становить 51% від узгодженого контрактом обсягу. Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину.

Молдовський міністр зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Спину також зазначив, що Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник – Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Спину зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим.

«Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності», – звернувся він до громадян.

Міністр підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.

Додамо, раніше Нацкомісія з надзвичайних ситуацій затвердила план скорочення споживання електроенергії у Молдові на час дефіциту. Серед іншого, він передбачає скорочення освітлення у приміщеннях на 30%, вимкнення декоративного освітлення, реклами, вимкнення ескалаторів у пікові години, зниження температури опалення у приміщенні. Також раніше уряд країни попереджав про ризик віялових відключень електроенергії.

Нагадаємо, на початку жовтня російський «Газпром» заявив, що залишає за собою право на повне припинення поставок газу Молдові у разі порушення зобов'язання з оплати газу до 20 жовтня 2022 року, а також право на розірвання контракту у будь-який момент через «грубе порушення строків укладання угоди щодо врегулювання історичної заборгованості АТ «Молдовагаз».

До слова, молдовська компанія Energocom у жовтня підписала контракт з румунською Hidroelectrica про імпорт електроенергії на 100 МВт. Таким чином Молдова знайшла альтернативу електроенергії, яку раніше отримувала із України. 

До слова, колишній міністр оборони Молдови Анатоль Шалару раніше заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові та повалити чинний уряд. Серед планів ФСБ  – організувати державний переворот у Молдові.

Читайте також: Енергетика – зброя, яка зашкодить Росії найбільше
Теги: росія газ Газпром Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Постраждалих внаслідок падіння ракети наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна
Падіння російської ракети у Молдові: перші деталі (фото, відео)
Вчора, 11:46
Співробітник посольства РФ у Кишиневі повинен буде залишити територію Молдови
Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на її території
Вчора, 18:06
Шалару припустив, що керівництво Росії має кілька планів щодо захоплення Молдови
Росія готує державний переворот у Молдові – ексміністр оборони Шалару
Вчора, 18:41

Економіка

Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу» – ЗМІ
Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з «Нафтогазу» – ЗМІ
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти
У світі різко зросли ціни на пшеницю після виходу РФ із зернової угоди
У світі різко зросли ціни на пшеницю після виходу РФ із зернової угоди

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
43K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін
43K
Жодних переговорів із росіянами не буде, вони програють цю війну – американський дипломат
32K
Ексміністр оборони збурив мережі постом про зіпсовані пельмені 
29K
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
26K
Путін в облозі. Чи буде війна між ФСБ та армійськими?

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Сьогодні, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Вчора, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту