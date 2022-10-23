Проросійська партія провела чергову акцію протесу у Кишиневі: репортаж

Партія «Шор» знову зібрала прихильників на акцію протесту

В неділю, 23 жовтня, у столиці Молдови Кишиневі вчергове проходить антиурядовий протест, організований проросійською опозиційною партією «Шор», передає кореспондент «Главкому».

Протестувальники зібралися біля Президентури й вимагають відставки президентки Маї Санду.

Учасники протесту прибули на місце організованими колонами, а в сусідніх районах фіксувалися підвози.

Протестувальники скаржаться на низький рівень життя. Загалом на мітингу зібралося до 5 тисяч людей.

Зазначимо, напередодні поліція Кишинева попереджала про вірогідні провокації й закликала утриматися від таких дій.

Додамо, під час мітингів прихильників партії «Шор», організованих раніше, протестувальники вступали у сутички з правоохоронцями, в результаті поліція розігнала наметове містечко.

Нагадаємо, поліція Молдови розігнала антиурядові протести після того, як розпочалися масові безлади в центрі Кишинева. Ряд активістів вступали в сутички із представниками поліції. Водночас правозахисники засудили дії влади стосовно протестувальників.

Також стало відомо, що правоохоронці затримали вісім осіб після обшуків у членів та активістів партії «Шор».

Як повідомляв «Главком» проросійські мітинги в Молдові тривають з літа. Акції протестів на догоду Кремля розпочалися із сепаратистського регіону Гагаузія й у вересні перекинулися в столицю республіки. Молдовські ЗМІ неодноразово повідомляли та фіксували підкуп учасників акції. Остання серія протестів була організована партією «Шор», лідер якої Ілан Шор переховується в Ізраїлі й долучався до фінансованих ним протестів, по відеозв'язку.