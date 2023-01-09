На російському аеродромі «Енгельс-2» стало менше боєздатних літаків (фото)
На базі окупантів з двох десятків залишилося чотири Ту-95 та два Ту-160
На російському військовому аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри. Про це йдеться у програмі журналістських розслідувань «Схеми».
Супутникові знімки Planet Labs за 7 січня, які опублікували «Схеми», свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ «Енгельс-2» у Саратовській області. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.
У грудні минулого року на цій базі було близько двох десятків літаків.
Як відомо, стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно залучає для запусків ракет по Україні в повномасштабній війні.
Також повідомляється, що станом на 7 січня на аеродромі також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.
Орім того, супутник Planet Labs зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.
Нагадаємо, після вибухів на аеродромі «Енгельс-2» російські загарбники змінили місце дислокації стратегічної авіації, яка перебувала на льотовищі.
Раніше повідомлялося, що у результаті удару по авіабазі в російському Енгельсі пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено, троє з них у важкому стані. Також знищено диспетчерську вежу.
Як повідомило міністерство оборони Великої Британії, через обстріли аеродрому в Енгельсі, Росія змушена була перекинути свою авіацію на Далекий схід. Це дуже ускладнить ракетні атаки по Україні.
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