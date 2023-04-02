Швеція привітала із вступом до НАТО Фінляндію – МЗС

Фінляндія вступила до Альянсу швидше за Швецію

В офіційній заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Швеції, було висловлено вітання Фінляндії із завершенням процесу ратифікації вступу до НАТО.

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Коли Фінляндія пройшла цю процедуру швидше, ніж Швеція, дві країни сподівалися стати членами Альянсу одночасно.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Швеції.

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Фінляндія в НАТО

Протокол про вступ Фінляндії до НАТО вже був ратифікований усіма членами альянсу, і протягом кількох днів Фінляндія стане повноправним членом НАТО.

У своїй заяві міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив свою радість за Фінляндію, зазначивши, що це важливий крок уперед для їхньої сестринської країни. Він також наголосив, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить безпеку як Фінляндії, так і Швеції.

Однак Більстрем підкреслив, що Фінляндія зазначає, що їхнє членство не буде повним, поки Швеція не стане членом альянсу, і заявив, що уряд продовжить роботу в цьому напрямку.

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Він також зазначив, що метою Швеції залишається стати членом НАТО із прив'язкою до саміту у Вільнюсі.

Між іншим, вступ Швеції до Альянсу затягується, оскільки країна ще не виконала усіх вимог Туреччини. Останні планують ратифікувати угоду тільки у червні.