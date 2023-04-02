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Швеція привітала із вступом до НАТО Фінляндію – МЗС

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Швеція привітала із вступом до НАТО Фінляндію – МЗС
фото ілюстративне

Фінляндія вступила до Альянсу швидше за Швецію

В офіційній заяві, опублікованій Міністерством закордонних справ Швеції, було висловлено вітання Фінляндії із завершенням процесу ратифікації вступу до НАТО.

Коли Фінляндія пройшла цю процедуру швидше, ніж Швеція, дві країни сподівалися стати членами Альянсу одночасно.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Швеції.

Фінляндія в НАТО

Протокол про вступ Фінляндії до НАТО вже був ратифікований усіма членами альянсу, і протягом кількох днів Фінляндія стане повноправним членом НАТО.

У своїй заяві міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив свою радість за Фінляндію, зазначивши, що це важливий крок уперед для їхньої сестринської країни. Він також наголосив, що членство Фінляндії в НАТО зміцнить безпеку як Фінляндії, так і Швеції.

Однак Більстрем підкреслив, що Фінляндія зазначає, що їхнє членство не буде повним, поки Швеція не стане членом альянсу, і заявив, що уряд продовжить роботу в цьому напрямку.

Він також зазначив, що метою Швеції залишається стати членом НАТО із прив'язкою до саміту у Вільнюсі.

Між іншим, вступ Швеції до Альянсу затягується, оскільки країна ще не виконала усіх вимог Туреччини. Останні планують ратифікувати угоду тільки у червні.

Теги: Швеція Фінляндія НАТО

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