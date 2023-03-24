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Радник Орбана пояснив, чому Угорщина блокує вступ Швеції до НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Радник Орбана пояснив, чому Угорщина блокує вступ Швеції до НАТО
фото: NewsWave

Радник угорського прем’єра пригадав декілька критичних цитат шведських урядовців на адресу Угорщини

Політичний радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан пояснив, чому країна не поспішає ратифікувати заявку Швеції про вступ до НАТО. Причини він написав у своєму Twitter.

У четвер, 23 березня, шведський прем’єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що говоритиме з угорським колегою Віктором Орбаном про те, чому Будапешт затримує ратифікацію протоколу про вступ Стокгольма до Північноатлантичного альянсу.

У відповідь на цю заяву Балаш Орбан роз’яснив, у чому полягає так звана «проблема Швеції».

Зокрема, він пригадав слова самого Крістерсона, тоді ще не шведського прем’єр-міністра, а лідера ліберально-консервативної «Помірної партії». У березні 2021 року Крістерсон закликав тиснути на уряд Угорщини та підтримувати дедалі сильнішу опозицію.

Крім того, радник Орбана навів цитату нинішньої міністерки у справах ЄС Джессіки Россуолл, яка теж є представницею «Помірної партії». У червні 2021 року вона закликала ЄС припинити виплати Угорщині.

Також Балаш Орбан наводить вислів екслідера «Ліберальної партії», а нині міністра зайнятості та інтеграції. У травні 2022 року він назвав уряд Угорщини «ксенофобським та націоналістичним», який «продовжує порушувати принцип верховенства права та відмовляється від підтримки України».

«Доброго ранку, Стокгольме!» – завершив свій пост радник. 

Нагадаємо, що протоколи про входження Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн. Туреччина та Угорщина ще не закінчили цей процес.

До слова, президент Туреччини висловив сподівання, що заявку Фінляндії буде затверджено парламентом до початку травневих виборів у Туреччині.

Щодо Швеції, президент Ердоган висунув умови: «Анкара передала Стокгольму список зі 120 терористів. Без видачі цих злочинців Туреччини, позитивне ставлення до заявки НАТО неможливе. Питання боротьби з тероризмом – «червона лінія» для Туреччини».

Як повідомлялося, парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. Утім, для остаточного приєднання до Альянсу потрібне схвалення ще двох країн.

Теги: НАТО Швеція Віктор Орбан Угорщина

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