Фінляндія стала членом НАТО
Кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км
Сьогодні Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу», – написав Моравецький.
Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.
Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу.
1 березня парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО.
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