Фінляндія стала членом НАТО

Кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км

Сьогодні Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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«Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу», – написав Моравецький.

Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.

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Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу.

1 березня парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО.