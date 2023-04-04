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Фінляндія стала членом НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фінляндія стала членом НАТО
1 березня парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО
фото ілюстративне

Кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км

Сьогодні Фінляндія офіційно стала членом (Північноатлантичного альянсу) НАТО. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

«Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу», – написав Моравецький.

Таким чином кордон Росії з Альянсом збільшився на 1340 км.

Фінляндія стала членом НАТО фото 1

Нагадаємо, на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, Швеція та Фінляндія 18 травня 2022 року вручили генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу заявки на вступ країн до Альянсу. 

1 березня парламент Фінляндії схвалив вступ країни до НАТО.

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Теги: Польща НАТО Фінляндія

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