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Найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Найбільший військовий корабель Британії зазнав аварії
HMS Prince Of Wales зазнав аварії
фото: defenceimagery.mod.uk

У 2020 році цей же авіаносець на півроку вийшов з ладу

Авіаносець Королівського флоту Великобританії HMS Prince Of Wales зазнав аварії незабаром після відплиття в США. Про це повідомляє Sky News. 

У суботу авіаносець відправився з британського Портсмута в рамках місії з формування майбутнього операцій з використанням літаків-невидимок і безпілотників біля узбережжя Північної Америки і в Карибському басейні. Він мав відвідати Нью-Йорк і Галіфакс зі швидкісними реактивними літаками F-35 і безпілотними літальними апаратами.

Незабаром після відплиття стало відомо, що судно постраждало від значної технічної несправності. За непідтвердженими даними, йдеться про пошкодження гребного валу правого борту.

Наразі судно стоїть на якорі на південному сході від острова Уайт. Йде розслідування інциденту. 

Зазначимо, HMS Prince of Wales – судно водотоннажністю 65 000 тонн, другий з двох авіаносців Королівського флоту. Його вартість – 3 мільярди фунтів стерлінгів.

У 2020 році цей же авіаносець на півроку вийшов з ладу, оскільки його машинне відділення затопило.Тоді відбуття корабля в США на навчання з винищувачами F-35 відклали. У квітні 2021 року судно покинуло військово-морську базу Портсмут для проведення ходових випробувань, а в жовтні Королівський флот оголосив корабель повністю боєздатним.

До слова, найбільшою втратою окупантів став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва» вартістю $750 млн, який у середині квітня було затоплено українськими ракетами «Нептун».

Теги: США Велика Британія корабель аварія

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