ЗМІ назвали найдорожчу втрату путінської армії

На острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на $165 млн дол

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на $82 млн

Від початку повномасштабного вторгнення рашисти втратили 12 142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет, найбільшою втратою окупантів був крейсер «Москва». Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Найбільшою втратою окупантів став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва» вартістю $750 млн, який у середині квітня було затоплено українськими ракетами «Нептун». Другою найдорожчою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за $86 млн, який сили ППО збили наприкінці лютого у небі над Васильковом на Київщині.

Третім за вартістю став великий десантний корабель «Саратов» за $75 млн доларів. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська, куди доправляв воєнну техніку.

Окрім «Москви» на острові Зміїний та у навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на $165 млн дол. Зокрема, вісім зенітних комплексів типів «Тор», «Панцир» і «Стріла» вартістю понад 100 млн дол.

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на $82 млн. Також триває знищення російської авіації. Загалом Росія втратила 234 літаки на $5,3 млрд – це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії РФ.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу із початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 45400 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 200 загарбників.