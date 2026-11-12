«Наша делегація почула, що Путін розлючений»: Зеленський розповів нові деталі мирних переговорів

Президент повідомив, що українська делегація зіткнулася з обмеженими повноваженнями російських представників

Українська сторона пропонувала припинити удари по енергетичній інфраструктурі та деескалувати ситуацію в Чорному морі, однак росіяни дали зрозуміти, що не збираються зупиняти атаки

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі не були порожніми. Сторони обговорювали обмін військовополоненими, повернення українських громадян і гарантії безпеки. Водночас українська делегація почула від росіян, що Володимир Путін розлючений і має намір продовжувати удари по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників IX саміту Європейської політичної спільноти, пише «Главком».

За словами глави держави, одним із результатів переговорів стала домовленість щодо обміну полоненими. Україна також порушувала питання повернення своїх громадян.

Окремо сторони обговорювали гарантії безпеки. Зеленський уточнив, що значна частина цієї дискусії стосувалася майбутньої взаємодії Європи та Росії.

Водночас українська делегація зіткнулася з обмеженими повноваженнями російських представників. За словами президента, вони заявили, що не мають права ухвалювати рішення щодо завершення війни.

Україна також запропонувала заходи деескалації – зокрема, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та зниження напруженості в Чорному морі. Однак у відповідь українські представники почули, що Путін розлючений і Росія продовжуватиме завдавати ударів.

Зеленський наголосив, що попри відсутність домовленостей щодо припинення атак, переговори дали результат у питанні обміну полоненими.

Нагадаємо, переговори представників України, США та Росії відбувалися в Абу-Дабі 10-11 листопада.