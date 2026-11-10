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Мирні переговори в Абу-Дабі: головні заяви

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мирні переговори в Абу-Дабі: головні заяви
Переговори в Абу-Дабі триватимуть два дні
фото: росЗМІ

Україна, США та Росія обговорюють шляхи завершення війни, гарантії безпеки та територіальне питання

Переговори стартували 10 листопада о 11:50 за місцевим часом (09:50 за Києвом). Це перший із лютого раунд тристоронніх переговорів за участю представників трьох країн.

Сторони мають обговорити питання безпеки та гарантій безпеки. Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що всі деталі зустрічі обговорюватимуться за зачиненими дверима.

Після завершення переговорів має пройти брифінг
Після завершення переговорів має пройти брифінг
фото: росЗМІ

Перша заява представника Росії

Глава російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва сподівається на просування у питанні врегулювання війни проти України за підсумками сьогоднішньої зустрічі. За його словами, переговори мають допомогти знайти рішення, яке відповідатиме інтересам народів Росії та України.

Москва підготувала власний документ

Глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Росія має власний позиційний документ щодо формування нової архітектури безпеки в Євразії, яка, за його словами, не обмежуватиме інтересів жодної зі сторін. Він зазначив, що конкретний механізм її створення ще належить визначити. Серед структур, які можуть бути залучені до цього процесу, Лавров назвав Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), СНД та Шанхайську організацію співробітництва (ШОС).

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Теги: війна переговоры США росія Україна

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