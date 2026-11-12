Головна Світ Політика
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Після розмови з Путіним американська сторона нібито повинна буде працювати з європейськими країнами
фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін має намір передати американським переговорникам позицію Москви щодо війни проти України та європейської безпеки. Після цього завданням США має стати переконання європейських союзників підтримати підхід Кремля. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише «Главком».

За його словами, Путін особисто доведе російську позицію до представників президента США Дональда Трампа. Йдеться про спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які мають зустрітися з російським лідером у Москві після переговорів в Абу-Дабі.

Рябков заявив, що після розмови з Путіним американська сторона повинна буде працювати з європейськими країнами, які, на думку Москви, не демонструють готовності до компромісу.

«Далі завдання США – врозумляти своїх підопічних у Європі», – заявив представник країни-агресора.

Він також звинуватив європейські країни в тому, що вони нібито не прагнуть до «здорового глузду» та продовжують підтримувати Україну. Рябков назвав таку політику «безумним сприянням Києву».

Нагадаємо, 12 листопада спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів в Абу-Дабі прилетіли до Москви. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Читайте також:

Теги: путін переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер США росія Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти
Графіки відключення світла 29 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
28 жовтня, 19:03
Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід
Хто керуватиме столицею, якщо Кличко не може? Президент Зеленський шукає вихід
28 жовтня, 13:40
Міністр також нагадав про наслідки розбудови російських газопроводів в обхід України
Україна попередила Європу про наслідки повернення російського газу
24 жовтня, 23:48
До санкційного списку можуть увійти 12 російських бізнесменів і 105 організацій
ЄС готує нові санкції проти 12 російських бізнесменів
21 жовтня, 16:48
Трамп заявлял, що хотів би зустрітися з Путіним під час основної частини саміту в Маямі
Росія звинуватила США у перешкоджанні участі російської делегації в G20
21 жовтня, 16:40
У Первомайську під удар потрапив торговельний центр
Росія атакувала «Епіцентр» на Миколаївщині: постраждали восьмеро людей
20 жовтня, 22:55
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
Масована атака по Києву – енергетика під ударом, повторна балістика: головне за ніч 14 жовтня
14 жовтня, 05:50
Заблоковано канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна
YouTube обмежив доступ до каналів Газманова, Баскова та інших пропагандистів РФ
13 жовтня, 10:33
Келлог: Путін намагається скористатися виборами, що наближаються в США, він намагається скористатися президентом Трампом прямо зараз
Келлог заявив, що Путін намагається використати Трампа та вибори у США у власних інтересах
13 жовтня, 02:32

Політика

Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером
Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером
Аналітики ISW пояснили, чого насправді Росія хоче від переговорів
Аналітики ISW пояснили, чого насправді Росія хоче від переговорів
Лавров розповів, хто впливає на рішення Путіна стосовно переговорів
Лавров розповів, хто впливає на рішення Путіна стосовно переговорів
Російська делегація пояснила вторгнення в Україну листом Путіна до Байдена – Axios
Російська делегація пояснила вторгнення в Україну листом Путіна до Байдена – Axios

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
114K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua