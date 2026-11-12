Після розмови з Путіним американська сторона нібито повинна буде працювати з європейськими країнами

Російський диктатор Володимир Путін має намір передати американським переговорникам позицію Москви щодо війни проти України та європейської безпеки. Після цього завданням США має стати переконання європейських союзників підтримати підхід Кремля. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише «Главком».

За його словами, Путін особисто доведе російську позицію до представників президента США Дональда Трампа. Йдеться про спецпосланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які мають зустрітися з російським лідером у Москві після переговорів в Абу-Дабі.

Рябков заявив, що після розмови з Путіним американська сторона повинна буде працювати з європейськими країнами, які, на думку Москви, не демонструють готовності до компромісу.

«Далі завдання США – врозумляти своїх підопічних у Європі», – заявив представник країни-агресора.

Він також звинуватив європейські країни в тому, що вони нібито не прагнуть до «здорового глузду» та продовжують підтримувати Україну. Рябков назвав таку політику «безумним сприянням Києву».

Нагадаємо, 12 листопада спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів в Абу-Дабі прилетіли до Москви. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.