Кушнер та Віткофф після переговорів в Абу-Дабі прилетіли до Москви

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив, що провів зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером попередні консультації перед їхніми переговорами з Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Нагадаємо, 12 листопада спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів в Абу-Дабі прилетіли до Москви. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Раніше повідомлялося, що переговори заплановані на першу половину дня.

До слова, на зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером обговорюватимуться питання, пов’язані з досягненням мирного врегулювання.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін має намір передати американським переговорникам позицію Москви щодо війни проти України та європейської безпеки. Після цього завданням США має стати переконання європейських союзників підтримати підхід Кремля.