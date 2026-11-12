Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів

Країна-агресор під час переговорів порушувала питання гарантій безпеки, до якого Москва апелювала ще до повномасштабного вторгнення

Росія під час переговорів в Абу-Дабі знову звернулася до своїх пропозицій щодо гарантій безпеки, які висувала у 2021 році. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише «Главком».

За словами дипломата, російська делегація порушувала питання архітектури безпеки та посилалася на ідеї, які Москва озвучувала п’ять років тому. Рябков також заявив, що Росія нібито не отримала від Європи жодної конструктивної пропозиції щодо України.

Представник Кремля звинуватив європейські столиці в намірах продовжувати постачання зброї Києву, а Єврокомісію – у перешкоджанні переговорному процесу. На думку представника російського МЗС, Європа бере на себе відповідальність за утримання України, однак її роль у цьому процесі він назвав деструктивною.

Рябков стверджує, що Москва дала зрозуміти: «домовленості неможливі без формування нової архітектури безпеки», яка враховуватиме інтереси Росії. Водночас дипломат заявив, що нинішня «ситуація нібито не на користь України», і закликав Київ це «усвідомити».

У грудні 2021 року Москва передала США та НАТО проєкти двох договорів про так звані гарантії безпеки. Серед вимог були відмова Альянсу від подальшого розширення на схід, зокрема вступу України, обмеження військової присутності НАТО на території країн, які приєдналися до нього після 1997 року, а також відмова від військової діяльності в Україні та низці інших держав.

Фактично російські пропозиції передбачали перегляд системи безпеки в Європі та обмеження можливостей НАТО. Західні країни не погодилися на ключові вимоги Москви. Переговори між Росією, США та НАТО на початку 2022 року не дали результату.

Варто нагадати, що голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони обмінялися позиціями та частково знайшли порозуміння. За підсумками переговорів Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін полоненими, параметри якого обіцяють оголосити найближчим часом.