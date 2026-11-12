Головна Світ Політика
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів
Росія знову вимагає гарантій безпеки для себе
фото: кадр з відео

Країна-агресор під час переговорів порушувала питання гарантій безпеки, до якого Москва апелювала ще до повномасштабного вторгнення

Росія під час переговорів в Абу-Дабі знову звернулася до своїх пропозицій щодо гарантій безпеки, які висувала у 2021 році. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише «Главком».

За словами дипломата, російська делегація порушувала питання архітектури безпеки та посилалася на ідеї, які Москва озвучувала п’ять років тому. Рябков також заявив, що Росія нібито не отримала від Європи жодної конструктивної пропозиції щодо України.

Представник Кремля звинуватив європейські столиці в намірах продовжувати постачання зброї Києву, а Єврокомісію – у перешкоджанні переговорному процесу. На думку представника російського МЗС, Європа бере на себе відповідальність за утримання України, однак її роль у цьому процесі він назвав деструктивною.

Рябков стверджує, що Москва дала зрозуміти: «домовленості неможливі без формування нової архітектури безпеки», яка враховуватиме інтереси Росії. Водночас дипломат заявив, що нинішня «ситуація нібито не на користь України», і закликав Київ це «усвідомити».

У грудні 2021 року Москва передала США та НАТО проєкти двох договорів про так звані гарантії безпеки. Серед вимог були відмова Альянсу від подальшого розширення на схід, зокрема вступу України, обмеження військової присутності НАТО на території країн, які приєдналися до нього після 1997 року, а також відмова від військової діяльності в Україні та низці інших держав.

Фактично російські пропозиції передбачали перегляд системи безпеки в Європі та обмеження можливостей НАТО. Західні країни не погодилися на ключові вимоги Москви. Переговори між Росією, США та НАТО на початку 2022 року не дали результату. 

Варто нагадати, що голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що сторони обмінялися позиціями та частково знайшли порозуміння. За підсумками переговорів Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін полоненими, параметри якого обіцяють оголосити найближчим часом. 

Читайте також:

Теги: війна переговори росія США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час зустрічі зі спікером Фолькетингу Генріком Франдсеном та лідерами політичних партій Данії
Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Данії та лідерами 12 партій
Вчора, 16:14
Зеленський: Путін живе в іншій інформації, іншій реальності
«Путін живе в іншій реальності»: Зеленський розповів про вигадки російської делегації на переговорах
Вчора, 00:32
Триває 1719-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2026 року
8 листопада, 08:46
Вибухи в окупованому Луганську та атака на Москву: головне за ніч 29 жовтня
Вибухи в окупованому Луганську та атака на Москву: головне за ніч 29 жовтня
29 жовтня, 05:35
Російський лідер витратив більшу частину часу на екскурс у середньовічну історію
Лекція з історії замість миру: як Путін говорив із лідерами Європи
27 жовтня, 22:45
Герасимов анонсував припинення вогню на Херсонському напрямку
Генштаб РФ заявив про «режим тиші» на Херсонщині
23 жовтня, 19:10
Дуайт Д. Ейзенхауер стоїть біля глобуса та прапора
Працівники Пентагону пошкодили історичний глобус під час спроби перенести його до кабінету міністра
23 жовтня, 05:32
Садок №6 «Малятко» є єдиним дошкільним закладом на кілька мікрорайонів міста
Закриття дитсадка «Малятко» в Переяславі: після розголосу місцева влада змінила рішення
21 жовтня, 15:44
Два роки тому Богдан Данилишин уже обирався членом Наглядової ради
Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
19 жовтня, 16:30

Політика

Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте
Росія за місяць втрачає стільки військових, скільки США за 14 років у В’єтнамі – Рютте
Іран заявив про готовність бити по базах США у Європі
Іран заявив про готовність бити по базах США у Європі
Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів
Росія висунула вимоги 2021 року: представник Кремля розкрив деталі переговорів
Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Сі Цзіньпін зробив заяву про майбутнє Тайваню напередодні зустрічі з Трампом і Путіним
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Представник Кремля озвучив, чого Путін вимагатиме від переговорників Трампа
Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером
Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
116K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
106K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua