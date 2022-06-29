НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою

Документ укладено до 2030 року

Країни НАТО визначили Росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді. Про це йдеться у новій стратегії НАТО.

Документ укладено до 2030 року. «Російська Федерація є найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні», - йдеться в стратегії.

У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували. Тепер Росія – це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.

Зазначається, що НАТО реагуватиме на ворожі дії Росії, посилюючи оборону всіх союзників.

При цьому в стратегії також вказується, що Китай кидає виклик інтересам блоку, безпеці та цінностям та прагне підірвати міжнародний порядок, заснований на правилах.

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