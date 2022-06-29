Де зазнала поразки Росія? У Мадриді!

На саміті НАТО буде проголошено про зміну стратегії блоку щодо Росії

В Мадриді працює історичний (це без жодної іронії) саміт НАТО.

По його результатах буде офіційно зафіксовано поразку Росії. Об’явлено про форсоване приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції. Це конкретна відповідь на хамський грудневий ультиматум Росії блоку НАТО: мовляв, забирайтеся «з манатками» за межу 1997 року.

А ще в Мадриді буде проголошено про зміну стратегії блоку щодо Росії – вона з «партнера» перетвориться на «загрозу», з усіма супутніми змінами підходів щодо неї.

І ці обидва факти, як залп 1000 РСЗВ, ставить остаточну крапку на російських претензіях на «будь-що» в майбутньому.

Тож констатуємо. Росія програла, Путін програв, хоча вони робитимуть вигляд, що нічого не трапилось. Ну, їм до такого не звикати.

А що ж Україна? Щось підказує нам, що усі ці спроби винайти для України якісь надійні гарантії безпеки поза НАТО – це ніщо інше, як намагання проігнорувати очевидне: найкраща безпека для європейської країни, тим більше, з Росією по сусідству – в НАТО. Варіантів немає. Власне, рішення урядів і народів Фінляндії та Швеції – однозначне тому підтвердження. І тому рано чи пізно Україна теж – буде в НАТО, треба просто дочекатися для цього надійних умов.

А що Росія? А нічого. Якщо вона існуватиме на той час, як геополітична одиниця – то мовчки «з’їсть» і це приниження, відповзе «підібгавши» хвіст. Ну, точно так само, як з тим же «ультиматумом», якому 17 червня виповнилося лише півроку…

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Джерело: Блог Сергія Тихого

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