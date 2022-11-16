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Дуда: Польща не має доказів, що ракету випустила Росія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дуда: Польща не має доказів, що ракету випустила Росія
фото з відкритих джерел

Польський лідер заявив, що є ймовірність того, що ракета, яка впала в Польщі, належала противовітряній обороні

Президент Польщі Дуда заявив, що поки немає ознак того, що падіння ракети на територію Польщі було навмисною атакою на країну. Про це повідомляє його пресслужба у Twitter.

Також Польща наразі не має доказів, що ракету випустила російська сторона.

Також зазначається, що є ймовірність того, що ракета, яка впала в Польщі, належала протиповітряній обороні.

Дуда: Польща не має доказів, що ракету випустила Росія фото 1

Раніше президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією». 

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі.

Читайте також: Падіння ракети на території Польщі: реакція лідерів країн та всі версії
Теги: Анджей Дуда війна росія окупанти Україна

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